Тренер сборной России по велоспорту оценил шансы попасть на ОИ-2024 в Париж

«Вообще никаких шансов попасть в Париж. Они выключили нас из Олимпийских игр. Мы бы могли там достойно выступить, ребята показывают быстрые секунды. С такими результатами можно было бы выступать и на чемпионате мира, зарабатывать очки в рейтинге. Мотивация у наших спортсменов есть, как ни странно, и молодёжь хорошо выступают. Все мотивированы и мы нацеливаемся на следующий олимпийский цикл», — приводит слова тренера «РИА Новости Спорт».