Навка озвучила позицию по участию россиян в ОИ без символики страны

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка в танцах на льду, заявила, что российским спортсменам следует в обязательном порядке поехать на Игры-2024 в Париже. Об этом пишет Sport24.

В марте исполком МОК принял решение о допуске россиян к крупным международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Навка отметила, что если национальная символика будет запрещена на Олимпийских играх, атлетам все же следует участвовать в них.

«Отнимать у спортсмена возможность выступить на ОИ, отнимать мечту нельзя», - подчеркнула она.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко призвал россиян пользоваться любой возможность выступить на состязаниях, в том числе, и под нейтральным флагом.