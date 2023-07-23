Навка озвучила позицию по участию россиян в ОИ без символики страны
Татьяна Навка, олимпийская чемпионка в танцах на льду, заявила, что российским спортсменам следует в обязательном порядке поехать на Игры-2024 в Париже. Об этом пишет Sport24.
В марте исполком МОК принял решение о допуске россиян к крупным международным соревнованиям в нейтральном статусе.
Навка отметила, что если национальная символика будет запрещена на Олимпийских играх, атлетам все же следует участвовать в них.
«Отнимать у спортсмена возможность выступить на ОИ, отнимать мечту нельзя», - подчеркнула она.
Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко призвал россиян пользоваться любой возможность выступить на состязаниях, в том числе, и под нейтральным флагом.
Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала его высказывания. Она заметила, что решение о допуске российских атлетов на турниры в нейтральном статусе будут принимать вышестоящие инстанции.