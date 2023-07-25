Пловчиха Ледеки повторила рекорд Фелпса по числу золотых медалей на ЧМ

В Фукуоке (Япония) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Завершился женский заплыв на 1500 метров вольным стилем. Победу одержала американка Кэти Ледеки, показавшая результат 15:26.27.

Второе место заняла итальянка Симона Квадарелла (+17.04). Бронзовую медаль выиграла Ли Бинцзе из Китая (+19.44).

Ледеки догнала американского пловца Майкла Фелпса по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по водным видам спорта в индивидуальных соревнованиях. У обоих спортсменов — по 15 наград высшего достоинства.