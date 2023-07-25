$90.49+0.10100.36-0.29

Российские велогонщики Рикунов и Степанов начали выступать за китайскую шоссейную велокоманду

Россияне Рикунов и Степанов начали выступления за китайскую шоссейную велокоманду.

Россияне Рикунов и Степанов начали выступления за китайскую шоссейную велокоманду
© Sports.ru

Об этом сообщил тренер спортсменов Егор Силин.

«Петр Рикунов и Андрей Степанов уехали в Китай 18 июля, в конце прошлой недели они уже приняли участие в гонке», – рассказал Силин.

Россияне представляют профессиональную команду Yunnan Lushan Landscape. С 21 по 23 июля в Китае прошла гонка «Тур Хуаньшаня». Рикунов в общем зачете занял третье место, Степанов – 13-е.