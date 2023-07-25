Венгерский политик выступил за участие России и Беларуси в Олимпиаде-2024

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выступил за участие спортсменов всех стран, включая Россию, Беларусь и Украину, в Олимпийских играх – 2024.

«Как хорошо было бы, если бы спорт был инструментом мира и если бы спорт и геополитика могли быть радикально отделены друг от друга!

Олимпиада, проведённая при полном составе участников, могла бы оказать большую помощь в мирном разрешении военных конфликтов, в том числе на Украине. Не говоря уже о том, что проигравшими от бойкота Олимпиад оказываются спортсмены, которые усердно тренируются и готовятся на протяжении всей своей жизни и не имеют никакого отношения к политическим решениям. Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, у Олимпиады есть настоящая миротворческая миссия.

Мы, венгры, особенно чувствительны к этому вопросу, поскольку более 100 венгерских спортсменов из-за бойкота коммунистических стран были лишены шанса выступить на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Многим из них так и не довелось участвовать в Олимпиаде.