Матвиенко: решение о недопуске России "может похоронить" олимпийское движение

Возможное окончательное решение о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду "может похоронить" олимпийское движение. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
"Уже сделано очень много несправедливого в отношении спортсменов России и Белоруссии. Эта подвешенная ситуация, когда они были отстранены от международных соревнований, от квалификации, они уже не в равных условиях по сравнению со спортсменами других государств. <…> Сейчас наступил судный час - если будет окончательно принято решение о недопуске [российских спортсменов на Олимпиаду], то можно хоронить олимпийское движение. Потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно", - сказала она.
Матвиенко добавила, что сегодняшняя ситуация в международном спорте "не подлежит никакому объяснению и логике".
"США и коллективный Запад не только давят на все государства, требуя исполнения их воли. Но они давят на все международные институты. Казалось бы, такая сфера, как спорт, не может быть политизирована. Это грубейшее нарушение принципов олимпизма, когда какие-то страны кто-то пытается отстранить от участия в олимпийском движении", - сказала она, отметив, что это путь к разрушению олимпийского движения.
По словам Матвиенко, поддержка российских спортсменов не снизится даже в случае их участия в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.
"Если даже те спортсмены, которые не поменяли гражданство, которые не написали пасквили против своей собственной страны будут допущены к соревнованиям, то, конечно, они будут бороться за честь страны. Даже если не будет российского флага, всем будет понятно, что это российские спортсмены. Уверена, что поддержка болельщиков нисколько от этого не снизится, это будут наши герои", - сказала она.
28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.
13 июля стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласит россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату 26 июля. В МОК также отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".