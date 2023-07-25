Матвиенко: решение о недопуске России "может похоронить" олимпийское движение

"Если даже те спортсмены, которые не поменяли гражданство, которые не написали пасквили против своей собственной страны будут допущены к соревнованиям, то, конечно, они будут бороться за честь страны. Даже если не будет российского флага, всем будет понятно, что это российские спортсмены. Уверена, что поддержка болельщиков нисколько от этого не снизится, это будут наши герои", - сказала она.