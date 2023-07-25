LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton стал премиальным партнером Олимпиады-2024 в Париже.

«Это беспрецедентное партнерство с Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2024 года в Париже будет способствовать повышению привлекательности Франции во всем мире.



Это было вполне естественно, что LVMH и ее дома стали частью этого исключительного международного события.



Ценности страсти, совершенства и инклюзивности, отстаиваемые в спорте высокого уровня, каждый день культивируются нашими командами, мотивированные непоколебимым желанием превзойти пределы», – сказал глава холдинга миллиардер Бернар Арно.