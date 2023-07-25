Украинская саблистка должна сразиться с россиянкой на ЧМ-2023

Олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях украинка Ольга Харлан по результатам жеребьёвки на старте плей-офф чемпионата мира в Милане должна сразиться с россиянкой Анной Смирновой, выступающей под нейтральным флагом.

Ранее шпажист Игорь Рейзлин в первом раунде должен был соревноваться с россиянином Вадимом Анохиным, но снялся с турнира.

Накануне старта чемпионата мира президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что украинцы пропустят все личные соревнования первенства планеты, где будут представлены россияне и белорусы.