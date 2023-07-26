Джастин Герберт заключил рекордный контракт в истории НФЛ

Квотербека Джастин Герберт заключил самый крупный контракт в истории НФЛ. 25-летний американец продлил контракт с «Лос-Анджелес Чарджерс» до 2029 года.

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Как сообщает ESPN, за пять лет Герберт заработает $262,5 млн (в среднем по $52,5 млн за сезон).

Джастин Герберг стал уже третьим квотербеком в 2023году, с которым заключили многомилионный контракт: Ранее Джейлен Хертс заключил соглашение с «Филадельфией» на сумму $ 255 млн за 5 сезонов, а Ламар Джексон подписался на пять лет с «Балтимором» и за это время получит $ 260 млн.

Интересно, что совсем скоро рекорд Херберта может быть побит. В настоящий момент Джо Бурроу продолжает вести переговоры о новом контракте с «Цинциннати» и велика вероятность, что он получит ещё больший оклад.