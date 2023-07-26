Украинский шпажист не вышел на бой против россиянина на ЧМ

Украинский шпажист не вышел на бой против россиянина Анохина на чемпионате мира по фехтованию
Украинский шпажист Игорь Рейзлин не вышел на бой против россиянина Вадима Анохина на стадии 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане.
Рейзлину было засчитано техническое поражение, Анохин автоматически прошел в 1/16 финала.
Следующим соперником Анохина будет победитель пары Макс Хайнцер (Швейцария) — Лачлан Крук (Австралия).
Россияне выступают на турнире в Милане в нейтральном статусе.