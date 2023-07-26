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Украинский шпажист не вышел на бой против россиянина Анохина на чемпионате мира по фехтованию

Украинский шпажист Игорь Рейзлин не вышел на бой против россиянина Вадима Анохина на стадии 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане.

Украинский шпажист не вышел на бой против россиянина на ЧМ
© РИА Новости

Рейзлину было засчитано техническое поражение, Анохин автоматически прошел в 1/16 финала.

Следующим соперником Анохина будет победитель пары Макс Хайнцер (Швейцария) — Лачлан Крук (Австралия).

Россияне выступают на турнире в Милане в нейтральном статусе.

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