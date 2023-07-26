Бах ответил на предположение, что МОК выбирает между допуском россиян и украинцев

Предположение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) выбирает между участием россиян или украинцев на Олимпийских играх 2024 года в Париже, является спекуляцией. Об этом журналистам заявил президент МОК Томас Бах.

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"То, о чем вы говорите, - спекуляция, - ответил Бах на вопрос о предполагаемом выборе между россиянами и украинцами. - Сейчас мы предоставили международным федерациям рекомендации, и пока мы с вами тут говорим, на чемпионате мира по фехтованию соревнуются как независимые спортсмены в нейтральном статусе из России, так и представители Украины. До Игр остается год, и пока мы не приняли никаких решений относительно выступления нейтральных спортсменов".

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На чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Милане с 22 по 30 июля, украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался выходить на поединок 1/32 финала против россиянина Вадима Анохина.

8 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. На заседании кабинета министров Украины было принято постановление о внесении соответствующих изменений в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса. Многие украинские спортсмены отказываются соревноваться против россиян. 23 июля президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном рассмотрении отказа от бойкота соревнований с россиянами в том случае, если Россия не получит приглашение на Олимпийские игры.