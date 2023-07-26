Российских и белорусских стрелков нет в списках участников ЧМ в Баку

Российские и белорусские спортсмены не вошли в список участников чемпионата мира по стрельбе, который пройдет с 14 августа по 1 сентября в Баку. Как сообщила ТАСС главный тренер сборной России по пулевой стрельбе Татьяна Голдобина, Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) пока не дала добро на участие россиян в мировом первенстве.

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"У нас пока нет разрешения международной федерации, - сказала Голдобина. - Мы его продолжаем ждать".

Срок приема заявок от национальных федераций на участие в чемпионате мира истек 15 июля. Международная федерация спортивной стрельбы до 11 августа может разрешить дозаявку спортсменов в случае недокомплекта в стартовых протоколах. По состоянию на 15 июля на чемпионат мира в Баку было заявлено 1 249 спортсменов из 101 страны.

26 апреля пресс-служба ISSF сообщила о том, что исполком федерации согласился допустить россиян и белорусов до международных стартов в нейтральном статусе. Было принято решение создать специальную комиссию для изучения сроков возвращения спортсменов при соблюдении строгих условий. Также сообщалось, что ISSF будет работать в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта над разработкой соответствующих правил допуска, определяя процесс независимого отбора только нейтральных спортсменов, которые не имеют контрактов с вооруженными силами или службами национальной безопасности.