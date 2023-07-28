Винер рассказала о мотивации отстраненных от гимнасток

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и тренер Ирина Винер рассказала о мотивации отстраненных от международных турниров отечественных спортсменок. Ее слова передает ТАСС.

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«Принципиально ничего не изменилось. Мотивация прежняя: быстрее, выше, сильнее. Желание победить и стать первым никуда ведь не делось», — заявила она.

По мнению специалиста, Олимпийские игры и чемпионаты мира уже не являются однозначной спортивной вершиной.

«Если сильнейшие команды Белоруссии и России не участвуют, значит, провозглашенный Пьером де Кубертеном девиз больше не работает», — объяснила Винер.

Глава ВФХГ также прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) о возвращении россиян на турниры в 2024 году.

«Жду официальные комментарии от Минспорта России, Олимпийского комитета России. Ведь в FIG заявили, что разрешат российским и белорусским гимнастам участвовать в отборочных турнирах перед Олимпиадой-2024, но окончательное решение остается за Международным олимпийским комитетом (МОК)», — отметила она и добавила, что в любом случае на Играх в Париже Россия не будет представлена в групповых упражнениях.

19 июля FIG объявила о допуске российских гимнастов на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.