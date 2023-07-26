Журова обвинила украинского шпажиста в шантаже

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение украинского шпажиста Игоря Рейзлина сняться с поединка против россиянина Вадима Анохина на чемпионате мира, заявив, что спортсмен из Украины хотел своим отказом шантажировать организаторов соревнований, передает ТАСС.

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«Сейчас и руки украинцы не жмут, еще что-то. А тут-то вообще вид спорта, где ты фактически касаешься соперника. Украинские спортсмены делают это демонстративно, чтобы шантажировать организаторов», — сказала Журова.

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 25 июля в итальянском Милане. Очки, заработанные на турнире, повлияют на возможность участия спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года.