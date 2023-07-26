Российский пловец Колесников показал лучший результат сезона в заплыве на 100 м на спине

На проходящем в Казани финале Кубка России по плаванию Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире.

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В заплыве на 100 метров на спине Колесников занял первое место. Он преодолел дистанцию за 51,82 секунды. Чуть меньше секунды ему проиграл двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Бронза у Мирона Лифанцева.

Результат Колесникова стал лучшим в мире в нынешнем сезоне. На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Японии, стометровку на спине выиграл американец Райан Мерфи. Он показал результат 52,22 секунды, что на 0,4 секунды хуже, чем у Колесникова.