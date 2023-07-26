Российский пловец Колесников показал лучший результат сезона в заплыве на 100 м на спине
На проходящем в Казани финале Кубка России по плаванию Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире.
В заплыве на 100 метров на спине Колесников занял первое место. Он преодолел дистанцию за 51,82 секунды. Чуть меньше секунды ему проиграл двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Бронза у Мирона Лифанцева.
Результат Колесникова стал лучшим в мире в нынешнем сезоне. На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Японии, стометровку на спине выиграл американец Райан Мерфи. Он показал результат 52,22 секунды, что на 0,4 секунды хуже, чем у Колесникова.
Между тем на чемпионате мира в Фукуоке в среду был обновлен мировой рекорд. Его автором стала австралийка Молли О'Каллаган в заплыве на 200 метров вольным стилем. Ее результат - 1 минута 52,85 секунды. Прежний рекорд был установлен в 2009 году и принадлежал итальянке Федерике Пеллегрини - 1 минута 52,98 секунды.