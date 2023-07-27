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Украинский фехтовальщик предоставил медицинскую справку, чтобы не биться с россиянином

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин предоставил медицинскую справку, чтобы не участвовать в поединке с российским спортсменом Вадимом Анохиным на чемпионате мира по фехтованию, сообщает AFP.

Украинский фехтовальщик предоставил медсправку, чтобы не биться с россиянином
© РИА Новости

Напомним, схватка должна была состояться 26 июля, однако Рейзлин отказался стартовать на турнире.

Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в личных соревнованиях на чемпионате мира, на которых будут представлены российские и белорусские атлеты.

Мировое первенство по фехтованию проходит с 22 по 30 июля в Милане (Италия). На этом турнире спортсмены зарабатывают очки в мировой рейтинг, который определит, кто будет выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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