Украинский фехтовальщик предоставил медсправку, чтобы не биться с россиянином

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин предоставил медицинскую справку, чтобы не участвовать в поединке с российским спортсменом Вадимом Анохиным на чемпионате мира по фехтованию, сообщает AFP.

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Напомним, схватка должна была состояться 26 июля, однако Рейзлин отказался стартовать на турнире.

Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в личных соревнованиях на чемпионате мира, на которых будут представлены российские и белорусские атлеты.