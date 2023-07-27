Россиянка Смирнова проиграла украинке Харлан на ЧМ по фехтованию

Российская саблистка Анна Смирнова уступила украинке Ольге Харлан на чемпионате мира по фехтованию среди саблисток, который проходит в Милане.

Поединок 1/32 финала завершился со счетом 15:7 в пользу представительницы Украины. По итогам квалификации россиянка заняла 55-е место, в 1/64 финала она победила мексиканку Диану Гонсалес (15:7).

Еще одна представительница России в соревнованиях по сабле Алена Лисина стала по итогам предварительного раунда 72-й. На стадии 1/64 финала она проиграла американке Татьяне Назлымовой (5:15).

Смирнова последней среди российских спортсменов завершила свое выступление на чемпионате мира. Шпажистки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова дошли до 1/32 и 1/64 финала соответственно, рапиристка Лейла Пириева добралась до 1/16 финала. Шпажист Вадим Анохин также смог выйти в 1/16 финала, Артем Саркисян не смог преодолеть квалификационный раунд.

Смирновой 23 года, она является серебряным призером чемпионата России 2021 года. В прошлом сезоне спортсмена заняла шестое место в национальном первенстве. 32-летняя Харлан завоевала золотую (2008) и серебряную медаль (2016) на Олимпийских играх в командном турнире по сабле, также на ее счету две бронзовые награды Олимпиады в индивидуальных соревнованиях (2012, 2016). Украинка 15 раз становилась призером чемпионатов мира - в ее активе шесть золотых, семь серебряных и две бронзовые медали.