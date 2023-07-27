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Украинская фехтовальщица Харлан не пожала руку россиянке после поединка на чемпионате мира

Украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянкой на ЧМ
© globallookpress.com

Поединок 1/32 финала завершился со счетом 15:7 в пользу украинки. По его завершении Смирнова подошла к сопернице, чтобы пожать руку, однако представительница Украины в ответ протянула саблю. Через несколько секунд Харлан развернулась и покинула спортивную площадку. После этого Смирнова обратилась к судьям, не покинув место проведения соревнований.

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