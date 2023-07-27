В сборной Украины по фехтованию рассказали, как проходила дисквалификация Харлан
Главная тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, как проходила дисквалификация саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане.
Напомним, в 1/32 финала соревнований Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. Завершив поединок, Смирнова согласно правилам хотела подойти к сопернице, но украинка выставила саблю вперед, преградив дорогу россиянке, а затем покинула помост. Анна более 50 минут находилась на дорожке, ожидая решения судей. Украинка была дисквалифицирована с турнира за отказ от рукопожатия с соперницей.
«Ольга не пожала руку, предложила оружие нейтральной девочке, но этого та не захотела, осталась на дорожке, и они начали писать протест к FIE. Хотя судья и зафиксировал победу Ольги, это появилось на табло. Потом прошло некоторое время, нас вызвали и сказали, что есть два пути решения вопроса: либо вы жмете руку, либо будет дисквалификация. Конечно, мы пытались объяснить, что это нестандартная ситуация, что должны быть другие пути ее разрешения. Но я считаю, что было очень большое давление со стороны представителей соседней страны, и это очень влияет в этом случае», – приводит слова Конрад Суспільне Спорт.