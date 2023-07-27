В сборной Украины по фехтованию рассказали, как проходила дисквалификация Харлан

«Ольга не пожала руку, предложила оружие нейтральной девочке, но этого та не захотела, осталась на дорожке, и они начали писать протест к FIE. Хотя судья и зафиксировал победу Ольги, это появилось на табло. Потом прошло некоторое время, нас вызвали и сказали, что есть два пути решения вопроса: либо вы жмете руку, либо будет дисквалификация. Конечно, мы пытались объяснить, что это нестандартная ситуация, что должны быть другие пути ее разрешения. Но я считаю, что было очень большое давление со стороны представителей соседней страны, и это очень влияет в этом случае», – приводит слова Конрад Суспільне Спорт.