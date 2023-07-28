Харлан объяснила, почему ответила выставленной саблей на протянутую руку Смирновой

«Думаю, вы всё видели. Единственное, чего не хотела делать – пожимать ей руку, знала, что у меня есть такая возможность.

Предложила ей отсалютовать клинком, но она не захотела, судья вместе с кем-то из руководства турнира сказали мне уйти», — приводит слова Харлан Pianeta Scherma.