Украинка Ольга Харлан, отказавшаяся пожать руку своей сопернице из России Анне Смирновой, получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев. Об этом заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, пишет РИА Спорт.

«Черная карта у Харлан», - пояснил Мамедов.

Согласно регламенту FIE, черная карта равна отстранению с турнира и дисквалификации на срок до 60 дней.

Сегодня Ольга Харлан и Анна Смирнова провели поединок 1/32 финала на чемпионате мира в Милане. Он закончился со счетом 15:7 в пользу Харлан. После окончания боя Смирнова протянула руку для традиционного рукопожатия, но украинка выставила перед собой саблю, затем развернулась и ушла со спортивной площадки. В свою очередь, Смирнова обратилась к судьям, не покидая места проведения соревнований.