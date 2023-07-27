Глава МИД Украины призвал восстановить дисквалифицированную саблистку Харлан

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба призвал Международную федерацию фехтования (FIE) отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан , которая, нарушив правила соревнований FIE, не пожала руку своей сопернице из России после поединка на чемпионате мира в Милане.

Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой в 1/32 финала чемпионата мира. Завершив поединок, Смирнова согласно правилам хотела подойти к сопернице, но Харлан выставила саблю вперед, преградив дорогу россиянке, а затем покинула дорожку. Украинка была дисквалифицирована за отказ от рукопожатия с соперницей. Президент Украинской федерации фехтования Михаил Ильяшев уже заявил, что будет оспаривать это решение.