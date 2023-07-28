«Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и действовала по зову сердца. Поэтому когда услышала о дисквалификации, то, конечно, это меня просто убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Я понимаю, как и все в адекватном мире, что правила должны измениться, потому что меняется и сам мир. Но то, что я получаю сейчас от вас всех — это не передать словами. Спасибо каждому за поддержку. Чувствую всё. Вы в моем сердце», — заявила Харлан на видео, опубликованном в соцсетях.