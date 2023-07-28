«Убило настолько, что кричала от боли». Украинка Харлан — о дисквалификации с ЧМ-2023
Олимпийская чемпионка украинская фехтовальщица Ольга Харлан высказалась о решении Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать её с чемпионата мира — 2023 в Милане (Италия) после инцидента в поединке 1/32 финала с россиянкой Анной Смирновой.
«Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и действовала по зову сердца. Поэтому когда услышала о дисквалификации, то, конечно, это меня просто убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Я понимаю, как и все в адекватном мире, что правила должны измениться, потому что меняется и сам мир. Но то, что я получаю сейчас от вас всех — это не передать словами. Спасибо каждому за поддержку. Чувствую всё. Вы в моем сердце», — заявила Харлан на видео, опубликованном в соцсетях.
Поражение Харлан было присуждено после громкого скандала, когда во встрече 1/32 финала ЧМ-2023 украинка, победив Смирнову со счётом 15:7, выставив саблю вперёд, не подпустила к себе россиянку и покинула дорожку.
После этого Смирнова около часа ждала соперницу на дорожке, ведь, по регламенту FIE, спортсмены обязаны поблагодарить друг друга за матч и пожать руки. Только после этого поединок считается завершённым.