Стало известно, что происходило после боя Харлан и Смирновой

Для украинской саблистки Ольги Харлан стало неожиданностью ее дисквалификация за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после поединка в рамках 1/32 финала чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации источников издания, узнав о решении судьи, Харлан «сидела и плакала» в подтрибунном помещении, а после этого у нее началась «настоящая истерика».

Затем украинская спортсменка сама подошла к боксу со Смирновой и спросила: «Зачем вы это сделали?» Со слов очевидцев, сами саблистки и члены их команд при этом никак не конфликтовали и друг друга не оскорбляли.

Отмечается, что позднее Харлан в своих соцсетях опубликовала ролик, в котором заявила, что действительно не хотела пожимать руку россиянке и после снятия с ЧМ «кричала от боли».

После матча 1/32 финала Харлан отказалась пожать руку Смирновой и покинула дорожку. Смирнова не стала уходить, подала протест и прождала решения судей около часа. Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после боя спортсмены обязаны пожать друг другу руки, и только после этого поединок считается завершенным. Не сделавший этого спортсмен должен быть дисквалифицирован.