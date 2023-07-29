Чемпион ОИ считает незаконной авто квалификацию украинки Харлан на Игры 2024 года

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Марк Ракита отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) выдать украинской саблистке Ольге Харлан автоматическую квалификацию на Игры 2024 года, передает «Спорт-Экспресс».
«Мне кажется, это незаконно. Надо разобраться, имеют ли они право разрешить участвовать ей в Олимпиаде, если она была дисквалифицирована. Это вопрос юридический», — сказал Ракита.
27 июля украинка победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту.
Смирнова ушла после переговоров с официальными лицами. Позже стало известно, что Харлан дисквалифицирована.
28 июля министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт опубликовал письмо президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, в котором говорится, что Ольге Харлан в виде исключения будет предоставлена дополнительная олимпийская лицензия, если она не сможет квалифицироваться на Игры-2024 самостоятельно.