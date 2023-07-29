Российские лучники должны ответить на вопрос о господдержке для допуска на соревнования

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) требует от российской стороны предоставить детальную информацию о каждом спортсмене, претендующем на участие в международных соревнованиях, включая данные о возможных субсидиях со стороны государства. Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

"Нас просят предоставить персональные данные спортсменов и тренеров, однако мы не можем совершать трансграничные переводы документов, пока Роскомнадзор не даст соответствующего разрешения. Нас просят указать работодателя, тренера, работодателя тренера, сообщить, служил ли спортсмен в армии. Мы сообщили, что списки сборной команды есть в открытом доступе - на сайте Минспорта, остальные данные мы предоставить не можем без решения Роскомнадзора", - сказал Ешеев.

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"Мы сообщили, какие спортсмены числятся в ЦСКА и "Динамо", но они еще потребовали указать, получали ли они субсидии от государственных органов или спортивных организаций", - добавил он.

В мае рабочая группа World Archery по допуску лучников из России и Белоруссии решила допускать спортсменов из этих стран только в нейтральном статусе при условии, что они не состоят в спортивных клубах ЦСКА или "Динамо", которые связаны с силовыми структурами. Процесс допуска был разбит на пять последовательных пунктов: формирование условий допуска, официальное согласие на них национальных федераций России и Белоруссии, предоставление данных о спортсменах, проверка их сторонними компаниями и окончательное решение по допуску.

27 июля глава рабочей группы Йорг Брокамп сообщил, что спортсмены из России в 2023 году не выступят на соревнованиях даже в нейтральном статусе, поскольку возглавляемый им орган до сих пор не получил данных о спортсменах от российской стороны. Брокамп отметил, что вопрос допуска спортсменов застопорился на втором пункте, поскольку Российская федерация стрельбы из лука в единственном ответном письме уведомила, что работает "над снятием ограничений с поставщиков персональных данных".