Литовка Мейлутите установила мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом

Литовка Рута Мейлутите выиграла чемпионат мира по водным видам спорта в японской Фукуоке на дистанции 50 метров брассом.

Спортсменка преодолела дистанцию за 29,16 секунды. Она превзошла достижение итальянки Бенедетты Пилато, которое было установлено в мае 2021 года, - 29,30 секунды. Мейлутите повторила результат Пилато в субботу в полуфинальном заплыве.