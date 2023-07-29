Бородин стал победителем Кубка России на 400 м комплексным плаванием

Чемпион Европы 2021 года Илья Бородин стал победителем Кубка России на дистанции 400 м комплексным плаванием. Соревнования проходят в Казани.

Бородин преодолел дистанцию за 4 минуты 9,80 секунды. Второй результат показал Максим Ступин (4.13,73). Тройку лучших замкнул Алексей Сударев (4.18,37).

У женщин на дистанции 100 м на спине победу одержала Мария Каменева (59,06), у мужчин на дистанции 50 м баттерфляем лучшим стал Олег Костин (22,71). В эстафете 4x100 м вольным стилем у женщин победила первая команда Москвы с результатом 3 минуты 42,99 секунды.

Бородину 20 лет, он является победителем чемпионата Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексным плаванием. На чемпионате мира на короткой воде в 2021 году на той же дистанции он завоевал серебро.