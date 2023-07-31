Чемпионка ОИ Татарева высказалась о санкциях к российскому спорту

Чемпионка ОИ Татарева о санкциях к российскому спорту: обидно, жалко и грустно
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева высказалась о санкциях против российского спорта. В интервью «Газете.Ru» она констатировала, что мировой спорт давно политизирован, отметив при этом, что в текущих условиях в России могут проходить соревнования уровня Олимпийских игр.
«Конечно, очень обидно, жалко и грустно, что так несправедливо поступают со спортсменами, которые ни в чем не виноваты, а спорт всегда был вне политики. Сейчас мы убедились в обратном. Но считаю, что у нас теперь есть новые возможности проводить соревнования на уровне Олимпийских игр в нашей стране. У нас растут новые таланты, юные дарования, которые между собой соревнуются, выступают.
Проходят серьезные, крупные соревнования с дружественными странами, которые принимают вызов и приезжают к нам. Везде, какой бы печальной и обидной ситуация ни была, нужно искать плюсы. Считаю, что в художественной гимнастике это у нас получается. Мы придумываем свои правила — невероятные, крутые, которые вне досягаемости. Мы только развиваемся, двигаемся, и мотивация у нас не теряется, ее становится все больше», — заявила Татарева.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.
Анастасия Татарева выиграла олимпийское золото в многоборье на Играх в Рио-2016. На Олимпиаде в Токио в этой же дисциплине она стала серебряным олимпийским призером. Татарева – двукратная победительница Европейских игр, шестикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы.