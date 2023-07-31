Медведев высказался о скандале на ЧМ по фехтованию

«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае.



В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так», — написал Медведев в своём телеграм-канале.