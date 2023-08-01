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Матыцин заявил, что Игры Дружбы не будут альтернативой Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин в беседе с «Известиями» рассказал, зачем в 2024 году будут организованы Игры Дружбы.

Матыцин объяснил смысл проведения Игр Дружбы после ОИ-2024
© РИА Новости

По его словам, предстоящие соревнования могут стать новой платформой, которая бы позволила российским атлетам конкурировать на международной арене с сильнейшими спортсменами планеты.

«Мы хотим провести их не в качестве демонстрации антагонизма или несогласия с позицией Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом уже говорил президент: мы самодостаточная страна с многовековой историей и спортивными традициями», — заявил Матыцин.

Игры Дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Парижская Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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