Матыцин объяснил смысл проведения Игр Дружбы после ОИ-2024

Министр спорта России Олег Матыцин в беседе с «Известиями» рассказал, зачем в 2024 году будут организованы Игры Дружбы.
По его словам, предстоящие соревнования могут стать новой платформой, которая бы позволила российским атлетам конкурировать на международной арене с сильнейшими спортсменами планеты.
«Мы хотим провести их не в качестве демонстрации антагонизма или несогласия с позицией Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом уже говорил президент: мы самодостаточная страна с многовековой историей и спортивными традициями», — заявил Матыцин.
Игры Дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Парижская Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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