Чикунова, Колесников, Рылов были лучшими на своих дистанциях в первый день Кубка чемпионов
Рекордсмен мира Климент Колесников победил на дистанции 50 м на спине в первый день соревнований в Кемерове.
Турнир Кубок чемпионов проводится впервые. Призовой фонд разыгрывается по очковой системе — главный приз достанется тому, кто покажет лучший результат по действующей таблице очков World Aquatics.
В первый день победы на своих дистанциях одержали Анна Чернышова (4.58,46, 400 м комплекс), Дарья Трофимова (54,53, 100 м вольным стилем), Павел Самусенко (22,41, 50 м кроль), Елена Богомолова (31,12, 50 м брасс), Кирилл Пригода (59,70, 100 м брасс), Михаил Довгалюк (1.46,36, 200 м вольным стилем), Светлана Чимрова (2.08,46, 200 м баттерфляй), Климент Колесников (24,22, 50 м на спине), Евгения Чикунова (2.21,88, 200 м брасс), Илья Бородин (1.59,20, 200 м комплекс), Евгений Рылов (1.59,53, 200 м на спине), Мария Каменева (1.00,29, 100 м на спине), Роман Шевляков (51,48, 100 м баттерфляй), Анастасия Дуплинская (28,47, 50 м баттерфляй).
Колесников и Чикунова стали лучшими пловцами Кубка чемпионов, приз победителям — по 1 млн рублей
«Чемпионат России в Челябинске проводится на уровне чемпионатов Европы и мира. Всё очень круто» — Скворцова
«Игроков пожалейте». Юран в подтрибунном помещении эмоционально отреагировал на решения судьи в первом тайме матча с «Краснодаром»