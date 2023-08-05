Харлан пожаловалась на истощение из-за инцидента с россиянкой Смирновой

Украинская саблистка Харлан заявила о проблемах с пищеварением после отказа от рукопожатия с россиянкой Смирновой
Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан в интервью изданию «Суспільне Спорт» заявила, что не ожидала большой поддержки после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой по окончании поединка на чемпионате мира 2023 года в Милане.
По ее словам, произошедшая ситуация помогла ей почувствовать себя увереннее.
«Итог этой ситуации заключается в том, что она подняла всю страну. А страна — весь мир. Когда я наблюдаю, что вся Верховная Рада стоя аплодирует, для меня это что-то такое, чего я не предполагала. Я очень благодарна всем за поддержку и признание.
Пожалуй, за двое суток я поела лишь раз или два. Я просто не могу: хочу, но не могу. Я думала, что где-то там упаду. Я не сплю нормально и понимаю, что у меня все на истощении», — заявила Харлан.
После победы над Смирновой Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменка была дисквалифицирована на личный турнир, однако смогла принять участие в командных соревнованиях, где не смогла завоевать медаль.
Ранее чемпион мира Алексей Якименко назвал бредом просьбу Украины пожизненно дисквалифицировать россиянку Анну Смирнову.