Харлан пожаловалась на истощение из-за инцидента с россиянкой Смирновой

«Итог этой ситуации заключается в том, что она подняла всю страну. А страна — весь мир. Когда я наблюдаю, что вся Верховная Рада стоя аплодирует, для меня это что-то такое, чего я не предполагала. Я очень благодарна всем за поддержку и признание.



Пожалуй, за двое суток я поела лишь раз или два. Я просто не могу: хочу, но не могу. Я думала, что где-то там упаду. Я не сплю нормально и понимаю, что у меня все на истощении», — заявила Харлан.