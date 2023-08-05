Победитель зимнего чемпионата России в прыжках с шестом Качанов перенес операцию

"Дмитрий пропускает летний сезон из-за травмы правой кисти, которую он получил во время одного из тренировочных сборов, - сказал Кучеряну. - Недавно ему была сделана операция, в настоящее время спортсмен восстанавливается. Надеемся, что все пройдет хорошо и Дмитрий зимой вернется в спорт".