На Украине из-за игры с россиянами наказали киберспортсменов

Украинская федерация киберспорта наложила санкции на игроков Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с россиянами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным агентства, в команде состоят россияне Ярослав Найденов, Магомед Халилов и Денис Сигитов и украинцы Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.

В черный список, уточнили в УФК, были внесены Мулярчук и Колпаков.

Кроме того, рестрикции были введены против профессиональных игроков в Counter Strike: Global Offnesive Мирослава Плахоти, Захара Силедчика и Игоря Жданова.

В пресс-службе не посчитали нужным объяснить, какие меры будут применены по отношению игрокам, внесенным в список.