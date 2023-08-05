На Украине из-за игры с россиянами наказали киберспортсменов

Украинская федерация киберспорта наказала игроков Team Spirit за игру в команде с россиянами
Украинская федерация киберспорта наложила санкции на игроков Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с россиянами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
По данным агентства, в команде состоят россияне Ярослав Найденов, Магомед Халилов и Денис Сигитов и украинцы Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.
В черный список, уточнили в УФК, были внесены Мулярчук и Колпаков.
Кроме того, рестрикции были введены против профессиональных игроков в Counter Strike: Global Offnesive Мирослава Плахоти, Захара Силедчика и Игоря Жданова.
В пресс-службе не посчитали нужным объяснить, какие меры будут применены по отношению игрокам, внесенным в список.
Ранее представители украинских спортивных организаций призвали исключить россиян из состава УЕФА, а также потребовали наложить пожизненную дисквалификацию на саблистку Анну Смирнову.