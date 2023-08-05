Матыцин оценил требование Рады дисквалифицировать Смирнову

3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с требованием пожизненно дисквалифицировать Смирнову за якобы провокационные действия во время ее поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане.

"Анна Смирнова совершила честный поступок в духе истинных спортивных ценностей, продемонстрировала уважение к правилам и к сопернице, оставшись после завершения поединка в ожидании рукопожатия. Можно только гордиться поведением нашей фехтовальщицы. В такой ситуации неприемлемо называть действия российской спортсменки провокационными и инициировать изменения правил в угоду дискриминационным требованиям", - добавил министр.

27 июля Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане победила Смирнову, но была дисквалифицирована. По его завершении поединка Смирнова подошла к сопернице, чтобы пожать руку, однако представительница Украины в ответ направила саблю в ее сторону, а затем развернулась и покинула спортивную площадку. МОК выступил с просьбой "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами". FIE отменила наказание Харлан, она смогла принять участие в командных соревнованиях, а протест россиянки, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата. FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.