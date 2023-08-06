Мужскую групповую гонку на ЧМ по велоспорту прерывали из-за протестующих

Протестующие на дороге привели к приостановке мужской групповой гонки на чемпионате мира по велоспорту - 2023 в Глазго (Шотландия). Согласно сообщениям, инцидент произошёл через 79 км после старта гонки, когда демонстранты приклеили себя к дороге, что привело к задержке возобновления заезда организаторами соревнований.

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен вышел к спортсменам, чтобы объяснить ситуацию. Соревнования удалось возобновить почти через час после приостановки.