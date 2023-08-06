Мужскую групповую гонку на ЧМ по велоспорту прерывали из-за протестующих
Протестующие на дороге привели к приостановке мужской групповой гонки на чемпионате мира по велоспорту - 2023 в Глазго (Шотландия). Согласно сообщениям, инцидент произошёл через 79 км после старта гонки, когда демонстранты приклеили себя к дороге, что привело к задержке возобновления заезда организаторами соревнований.
Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен вышел к спортсменам, чтобы объяснить ситуацию. Соревнования удалось возобновить почти через час после приостановки.
Пять человек были арестованы за протест во время гонки, ответственность за акцию взяла на себя группа экологических активистов This is Rigged. Чемпионат мира по велоспорту - 2023 проходит в Шотландии с 5 по 13 августа и включает в себя 13 гонок.