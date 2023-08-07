Журналист Джума заявил, что в МОК понимают последствия отстранения россиян

«В МОК сидят не дураки, они понимают, что исключение россиян сведет олимпийскую систему на нет. Без нас все это превратится в политический клуб западных держав, которые развлекаются в свободное от русофобии время.



Как я понимаю, в МОК не очень хотят развязывать руки глобальному Югу. Китай и Индия смотрят на это все безобразие и понимают, что сегодня Россия, а завтра они или любой, кто не захочет прогибаться под западный диктат», — сказал Джума.