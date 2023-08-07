Журналист Джума заявил, что в МОК понимают последствия отстранения россиян
Сирийский журналист Аббас Джума заявил, что в Международном олимпийском комитете (МОК) понимают последствия исключения россиян из списка участников турниров. Его слова передает «Матч ТВ».
«В МОК сидят не дураки, они понимают, что исключение россиян сведет олимпийскую систему на нет. Без нас все это превратится в политический клуб западных держав, которые развлекаются в свободное от русофобии время.
Как я понимаю, в МОК не очень хотят развязывать руки глобальному Югу. Китай и Индия смотрят на это все безобразие и понимают, что сегодня Россия, а завтра они или любой, кто не захочет прогибаться под западный диктат», — сказал Джума.
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.