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Журналист Джума заявил, что в МОК понимают последствия отстранения россиян

Сирийский журналист Аббас Джума заявил, что в Международном олимпийском комитете (МОК) понимают последствия исключения россиян из списка участников турниров. Его слова передает «Матч ТВ».

Журналист Джума заявил, что в МОК понимают последствия отстранения россиян
© Газета.Ru

«В МОК сидят не дураки, они понимают, что исключение россиян сведет олимпийскую систему на нет. Без нас все это превратится в политический клуб западных держав, которые развлекаются в свободное от русофобии время.

Как я понимаю, в МОК не очень хотят развязывать руки глобальному Югу. Китай и Индия смотрят на это все безобразие и понимают, что сегодня Россия, а завтра они или любой, кто не захочет прогибаться под западный диктат», — сказал Джума.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

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