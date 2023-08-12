Российская пловчиха Сподаренко перешла в сборную Казахстана
World Aquatics подтвердила смену гражданства.
Российская пловчиха Софья Сподаренко будет выступать за сборную Казахстана. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на близкий к ситуации источник, переход 25-летней спортсменки подтверждён Международной федерацией плавания (World Aquatics).
Отмечается, что Сподаренко может выступать за новую команду с 11 августа. Пловчиха родилась в Усть-Каменогорске и воспользовалась возможностью восстановить гражданство Казахстана.
Ранее глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что процедура перехода Сподаренко в национальную команду Казахстана согласована.
Сподаренко является мастером спорта. Она становилась победительницей чемпионата России, а также выигрывала различные международные соревнования.