Российская пловчиха Сподаренко перешла в сборную Казахстана

World Aquatics подтвердила смену гражданства.

© Википедия

Российская пловчиха Софья Сподаренко будет выступать за сборную Казахстана. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на близкий к ситуации источник, переход 25-летней спортсменки подтверждён Международной федерацией плавания (World Aquatics).

Отмечается, что Сподаренко может выступать за новую команду с 11 августа. Пловчиха родилась в Усть-Каменогорске и воспользовалась возможностью восстановить гражданство Казахстана.

Ранее глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что процедура перехода Сподаренко в национальную команду Казахстана согласована.