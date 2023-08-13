В Минске состоялась церемония передачи Азербайджану эстафету Игр стран СНГ
С сердечностью, радушием и гостеприимством прошел в Беларуси международный спортивный форум, подтвердив, что в спорте нет границ и политики. Этот вывод озвучил 13 августа на церемонии закрытия II Игр Содружества генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Выступая перед участниками и гостями соревнований на "Минск-Арене", он выразил убеждение, что прошедшие Игры, вне всякого сомнения, войдут в историю СНГ как масштабное и знаменательное спортивное событие. От имени Исполкома международной организации генсек выразил благодарность спортсменам, тренерам, судьям и волонтерам, принес слова признательности руководителям всех государств, которые направили в Беларусь своих спортсменов: "Ваша добрая воля и поддержка явились залогом и гарантией успешного проведения этого масштабного спортивного форума".
Генсек СНГ поблагодарил и непосредственных организаторов столь масштабных соревнований - белорусскую сторону и лично президента Александра Лукашенко.
"Игры, которые состоялись в Беларуси, продолжили лучшие традиции первого такого форума, который прошел в 2021 году в Казани. Но особенностью нынешних Игр стало проведение не только в столице, но и в других городах Беларуси. И организаторы сделали все, чтобы провести соревнования на высоком уровне - с сердечностью, радушием и гостеприимством", - отметил Лебедев.
На "Минск-Арене" состоялась и церемония передачи эстафеты Игр стран Содружества Азербайджану. Вице-премьер РБ Игорь Петришенко вручил флаг СНГ Шахину Мустафаеву - заместителю премьер-министра Азербайджана, где в 2025 году пройдут очередные международные состязания.