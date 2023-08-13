В Минске состоялась церемония передачи Азербайджану эстафету Игр стран СНГ

"Игры, которые состоялись в Беларуси, продолжили лучшие традиции первого такого форума, который прошел в 2021 году в Казани. Но особенностью нынешних Игр стало проведение не только в столице, но и в других городах Беларуси. И организаторы сделали все, чтобы провести соревнования на высоком уровне - с сердечностью, радушием и гостеприимством", - отметил Лебедев.