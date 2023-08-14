Шмыгаль: 35 стран готовы к бойкоту Олимпиады в случае участия России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в случае допуска россиян и белорусов на Олимпиаду свыше 30 стран будут бойкотировать Игры-2024 в Париже. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств», - пояснил Шмыгаль.

Премьер отметил, что Киев настроен решительно. Он добавил, что коалиция, в случае допуска к Играм спортсменов из России и Белоруссии, будет бойкотировать Олимпиаду.

Политик подчеркнул, что надеется на отстранение россиян и белорусов от участия в Олимпиаде со стороны МОК.