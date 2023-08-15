Российского тренера дисквалифицировали на четыре года за назначение допинга спортсмену
Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал тренера по плаванию Евгению Ермакову на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс служба организации.
Такое наказание было наложено на Ермакову за нарушение, предусмотренное п. 4.8 общероссийских антидопинговых правил.
— Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену в соревновательном периоде любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенных во внесоревновательный период, — говорится в пункте правил.
Срок дисквалификации отсчитывается с 1 июня 2023 года.