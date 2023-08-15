Российские гребцы выступят на чемпионате мира в Белграде

Пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР) сегодня, 15 августа, сообщила, что российские спортсмены смогут выступить на чемпионате мира по гребному спорту, который пройдёт в Белграде (Сербия).

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В мужских одиночных соревнованиях выступят россияне Александр Вязовкин и Александр Яковлев, в женских — Кира Ювченко и Анастасия Любич. Также на турнир отправятся начальник команды Ольга Астахова и тренер сборной Дмитрий Стрельцов.

Чемпионат мира в Белграде пройдёт с 3 по 10 сентября 2023 года. Отметим, что эти соревнования являются квалификационными на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году.