На Украине вновь высказались об участии России в Олимпийских играх-2024

Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт вновь высказался об участии России в Олимпийских играх-2024. Его слова передает France24.

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«Я не исключаю, что россияне сделают "жест доброй воли" и скажут, что пропустят Олимпиаду», — рассказал он, добавив, что решение о допуске остается за Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями.

14 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о формировании международной коалиции из 35 стран, готовых бойкотировать Игры в Париже в случае участия в них спортсменов из России и Белоруссии. При этом ранее Гутцайт подчеркнул, что украинская сторона согласится выступить на Олимпиаде при условии допуска российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.