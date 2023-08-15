Украинские борцы отказались от рукопожатий с россиянами на ЧМ

Украинские спортсмены, участвующие в юниорском чемпионате мира по борьбе, решили не пожимать руки спортсменам из России и Беларуси, сообщает информационный ресурс «Суспiльне Спорт».

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Российские и белорусские борцы выступают под нейтральным флагом. За два дня турнира в соревнованиях в категориях до 79, 97 и 125 кг украинцы столкнулись с представителями России и Беларуси трижды. Алим Месуветов потерпел поражение от российского спортсмена Ибрагима Кадиева. Иван Примарченко одолел белорусского борца Владислава Козлова, а Владимир Кочанов победил другого белоруса — Александра Градовкина.