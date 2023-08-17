Олимпийский призер пошутил о выступлении транс-персон на Кубке мира по плаванию

Олимпийский призер по плаванию Евгений Коротышкин считает, что спорту достаточно двух категорий по половому признаку, а дальнейшая дифференциация может завести его развитие в тупик. Слова Коротышкина передает «Матч ТВ».
«Если это в мире появилось, игнорировать мы это не можем. Опять же вопрос, какое будет количество заявившихся в эту категорию. У нас было две категории, и на этом, считаю, можно было остановиться.
Не превратится ли это в соревнования наподобие вселенной Marvel? Будут ли подкатегории? Железный Человек, Капитан Америка, Человек паук… В Великобритании, чтобы пойти в театр, нужно выбрать из 18 подкатегорий, чтобы указать пол. Боюсь, если спорт пойдет по этому пути, это будет тупик в его развитии», — сказал Коротышкин.
World Aquatics ранее запретила выступать транс-персонам в женских соревнованиях и учредила открытую категорию, которая впервые включена в программу соревнований на октябрьском этапе Кубка мира в Берлине.