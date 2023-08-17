Тяжелоатлет Харламов потерял 80% крови из-за упавшего бревна на тренировке
Тяжелоатлет Борис Харламов во время тренировочного занятия уронил на себя бревно весом 110 кг. Об этом в социальных сетях сообщил президент пермской федерации силовых видов спорта «Богатырская Русь» Алексей Медведев.
«Бориc Харламов во время тренировки потерял контроль над Лог-лифтом, упал и уронил бревно 110 кг на живот. Получил маccивный разрыв тонкого кишечника и кровопотерю 80%.
Благодаря быcтрым и cлаженным дейcтвиям врачей cкорой помощи и хирургов Бориc оcталcя жив и уже cнят c ИВЛ. В наcтоящий момент вcе cамое cтрашное позади», — рассказал Медведев.
25-летний Харламов установил мировой рекорд в подъеме 100-килограмовой гантели —четыре раза за 60 секунд.
7 августа стало известно, что ни одного российского тяжелоатлета не допустили до чемпионата мира, который пройдет с 4 по 17 сентября в саудовском в Эр-Рияде.