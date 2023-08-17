Журова напомнила Коу об участии в Играх-80 под флагом олимпийского движения

Депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийская чемпионка, прокомментировала высказывания главы World Athletics Себастьяна Коу об участии россиян в Играх-2024. Об этом пишет ТАСС.

Накануне Коу заявил, что не видит шансов на участие российских и белорусских атлетов в Играх-2024.

По оценке Журовой, мнение Коу отражает его личное отношение к вопросу об участии россиян и белорусов в Олимпиаде. Оно не является официальным решением, принятом на заседании федерации.

Депутат напомнила, что 43 года назад Коу под нейтральным флагом участвовал в проходящей в СССР Олимпиаде-1980, выиграл медаль. Его приезд в Москву был своего рода выступлением против системы на фоне бойкота Игр со стороны Соединенного Королевства.

За этот шаг его осудила премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, уточнила парламентарий.

«Он все это пережил, но у англичан, судя по всему, очень короткая память», - подчеркнула Журова.

В настоящее время, констатировала депутат, Коу стал политиком, забыл, что его встречали с распростертыми объятиями и коренным образом изменил свое отношение к допуску спортсменов к международным соревнованиям.