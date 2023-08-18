Гимнаст Белявский оценил шанс попасть на ОИ-2024

Гимнаст Белявский назвал нереальными условия участия в ОИ-2024 для россиян
Российский гимнаст Давид Белявский заявил в интервью Metaratings, что не верит в попадание на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
По его словам, созданные критерии отбора для российских атлетов на данный момент невозможно выполнить даже при желании.
«Они сделали такие условия... Говорят, что как бы нас допустили, но по факту создали нереальные условия.
Там спортсмен должен сам оплачивать свои поездки, а не федерация или министерство спорта, за все должен платить сам. И командой мы все равно не сможем поехать, они нам оставили только снаряды — и все», — заявил Белявский.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.