Гимнаст Белявский оценил шанс попасть на ОИ-2024

«Они сделали такие условия... Говорят, что как бы нас допустили, но по факту создали нереальные условия.



Там спортсмен должен сам оплачивать свои поездки, а не федерация или министерство спорта, за все должен платить сам. И командой мы все равно не сможем поехать, они нам оставили только снаряды — и все», — заявил Белявский.