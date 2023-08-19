Умер двукратный олимпийский чемпион по плаванию Джон Девитт

"Джон внес огромный вклад в австралийское олимпийское движение и австралийский спорт, - приводит пресс-служба организации комментарий вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса. - Он олицетворял олимпийский дух. Многим он давал прекрасное руководство. Всегда спокойный и рассудительный, он оказывал поддержку многим. Я не знаю другого олимпийского чемпиона, который так заботился бы о своем виде спорта и олимпийском движении, как Джон, не знаю больше ни одного такого же честного и принципиального спортивного руководителя. Но прежде всего была преданность и любовь Джона к своей семье. Ничего важнее в его жизни не было. Мои мысли и молитвы с [вдовой Девитта] Венди и его семьей в это трудное время".